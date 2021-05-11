فرنسا تتجه لتشديد عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة

تقدم رئيس الوزراء الفرنسي باقتراح من شأنه تشديد العقوبة على الأشخاص الذين يهاجمون قوات الشرطة، فيما تكرم الحكومة شرطيا قتل أثناء أداء واجبه.

وسيترأس رئيس الوزراء جان كاستكس مراسم التأبين اليوم الثلاثاء في مدينة أفينيون جنوبي البلاد لتكريم الضابط إريك ماسون، الذي قُتل الأسبوع الماضي فيما يبدو خلال حادث يتعلق بالمخدرات.

وقال المدعي الإقليمي إن السلطات اعتقلت أربعة أشخاص خلال التحقيق المتعلق بجريمة القتل.

هذه أحدث واقعة من بين عدة هجمات استهدفت الشرطة الفرنسية، وأثارت غضب نقابات الشرطة وأصبحت قضية سياسية قبل الانتخابات الإقليمية المقررة في يونيو/ حزيران المقبل، والانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل.

واحتشدت الشرطة وسكان محليون في احتجاج كبير الأحد الماضي في أفينيون للمطالبة بسياسات أمنية أكثر صرامة، وتخطط النقابات لتنظيم مظاهرات على مستوى البلاد الأسبوع المقبل.



كما التقى كاستكس يوم الاثنين ممثلي الشرطة في محاولة لتهدئة التوترات، ووعد بتقديم "دعمه الكامل" لرجال الأمن.

وقال إن الحكومة ستقترح تشريعا جديدا يشدد عقوبة من يستهدفون الشرطة، أو يقاومون الاعتقال، ويسرع ملاحقتهم قضائيا.

كما وعد بتقديم 10 ملايين يورو (12 مليون دولار) لتمويل تعزيز الأمن في مراكز الشرطة، بعد قتل مسؤول إداري بالشرطة داخل مركز شرطة في ضاحية رامبوييه بباريس الشهر الماضي.