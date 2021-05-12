باريس.. منع مظاهرة تندد باعتداءات إسرائيل بحق الفلسطينيين

منعت الشرطة الفرنسية، الأربعاء، مظاهرة داعمة لفلسطين في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في العاصمة باريس.

وبدعوة من عدة جمعيات، اجتمع عدد من المتظاهرين في ساحة قريبة من مبنى وزارة الخارجية، حاملين الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات تضامنية مع فلسطين.

وطالبت قوات الأمن بوقف المظاهرة على الفور، داعية المتظاهرين للتفرق ومغادرة الساحة.

ومنذ الاثنين، استشهد 56 فلسطينيا وأصيب أكثر من 900 بجروح، جراء غارات إسرائيلية عنيفة متواصلة على قطاع غزة، ومواجهات بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وفق مصادر فلسطينية رسمية.

ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد حي "الشيخ جراح" بالقدس المحتلة مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين ومتضامنين معهم؛ حيث تواجه 12 عائلة خطر الإجلاء من منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين بموجب قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية.