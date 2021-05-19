ألمانيا ترحب برفع واشنطن عقوبات خاصة بخط أنابيب نوردستريم

رحب وزير الخارجية الألماني الأربعاء بقرار الإدارة الأمريكية رفع العقوبات عن كيانات وأفراد مشاركين في خط الأنابيب الروسي المثير للجدل، واصفا الخطوة "بالبناءة."

لطالما عارضت الولايات المتحدة المشروع الذي ينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا. وجادلت بأنه يهدد أمن الطاقة الأوروبي ويضر بحلفاء مثل بولندا وأوكرانيا لأنه يمر عبر أراضيهما.

ونقل الموقع الإخباري الأمريكي أكسيوس الثلاثاء أن أحدث التقارير الاعتيادية من وزارة الخارجية الأمريكية للكونغرس سيضم قائمة العقوبات المفروضة على عدد من السفن الروسية لكنه لن يتضمن الشركة التي تدير المشروع "نوردستريم2" أو مديرها التنفيذي.

وصرح هايكو ماس للصحفيين في برلين قائلا "نعتبر هذه خطوة بناءة."

وأضاف ان ألمانيا ستناقش مع واشنطن المزيد من الخطوات الضرورية التي تضمن استمرار الاعفاء من العقوبات عند صدور التقرير المقبل بعد 3 أشهر.