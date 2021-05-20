بروكسل.. مظاهرة للتضامن مع الفلسطينيين بقلب الاتحاد الأوروبي

شهدت العاصمة البلجيكية، بروكسل، الأربعاء، مظاهرة للتضامن مع الفلسطينيين ضد الهجمات الإسرائيلية التي تستهدفهم.

ونظمت المظاهرة التي شارك بها مئات الأشخاص، في ميدان "شومان" الذي يتوسط مقرات العديد من المؤسسات الأوروبية الهامة، كالمفوضية الأوروبية، والمجلس الأوروبي، ودائرة العلاقات الخارجية الأوروبية.

ووفق المصدر أخذ المتظاهرون يرددون هتافات مناهضة لإسرائيل ومؤيدة لفلسطين، وهم يحملون صورًا لعدد من الأطفال الذين استشهدوا جرّاء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

كما رفعوا لافتات عليها عبارات من قبيل "لسنا أحرارًا حتى تتحرر فلسطين"، و"القدس خط أحمر لنا"، "أنهوا الاحتلال"، إلى جانب رفع أعلام فلسطين، وتركيا وعدد من البلدان الإسلامية الأخرى.

ويدخل العدوان الإسرائيلي على غزة، يومه الحادي عشر، وأسفر عن استشهاد 227 فلسطينيا، بينهم 64 طفلا و38 سيدة و17 مسنا، بجانب إصابة نحو 1620، بينها 55 إصابة شديدة الخطورة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح" (وسط)؛ إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.