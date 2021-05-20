وزير الخارجية الألماني يعلن وقوف ألمانيا المطلق مع إسرائيل

يصل وزير الخارجية الألماني إلى إسرائيل اليوم للتضامن مع الدولة العبرية وكجزء من محاولة للضغط من أجل وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام.

قال هايكو ماس قبيل مغادرته يوم الخميس إن "ألمانيا تقف بدون قيد أو شرط مع صداقتها مع إسرائيل، التي يجب أن تدافع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية التي تطلقها حماس".

وقال إن الفلسطينيين يمكنهم أيضًا الاعتماد على الدعم الإنساني لبلاده حتى في الأوقات الصعبة.

وقال ماس، الذي يخطط للقاء الرئيس الإسرائيلي ووزير الخارجية ووزير الدفاع، وكذلك رئيس الوزراء الفلسطيني، في زيارته التي تستغرق يومًا واحدًا، إن المجتمع الدولي يجب أن يجد طريقة للمساعدة في إنهاء العنف.

ودعا إلى إجراء محادثات على طريق العودة إلى مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين "حتى لو بدوا على بعد أميال في الوقت الحالي".

قال ماس إنه يأمل في أن تلعب اللجنة الرباعية للشرق الأوسط التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة "دورًا نشطًا" في السعي للتوصل إلى حل سلمي للصراع قريبًا.