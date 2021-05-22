بولندا تشتري طائرات تركية مقاتلة بدون طيار

قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك إن بلاده تقدمت بطلب لشراء 24 طائرة بدون طيار من طراز بيرقدار TB2 من تركيا.

وهذه هي المرة الأولى التي يتقدم فيها عضو في الناتو بطلب للحصول على طائرات تركية بدون طيار.

سيتم تزويد الطائرات المقاتلة بدون طيار بقذائف مضادة للدبابات، وستشتري بولندا أيضًا حزمة لوجستية وتدريبية مع الطائرة، مع توقعات بإتمام تسليم المرحلة الأولى من الصفقة في عام 2022.

وقال بلاشتشاك إن الطائرات المسيرة لديها قدرات هجومية و"أثبتت نفسها في حروب في أوروبا الشرقية".

ولعبت الطائرات بدون طيار من طراز بيرقدار دورًا مهمًا في الانتصار الأذربيجاني الأخير على أرمينيا في حرب تحرير إقليم قره باغ.

وسيتم توقيع الاتفاق خلال الزيارة المرتقبة للرئيس البولندي أندريه دودا إلى تركيا، والتي تبدأ يوم الاثنين المقبل.

وعادة ما تذهب العقود العسكرية البولندية إلى الشركات الأمريكية، إذ طلبت بولندا في السنة المالية 2020، شراء معدات عسكرية أمريكية بقيمة 4.7 مليار دولار، وفقًا لبيانات وكالة التعاون الأمني الدفاعي.

وتم تطوير الطائرة بيرقدار TB2 بدون طيار المسلحة من قبل شركة بيكار التركية الرائدة في تصنيع الطائرات المسيرة وتستخدم حاليًا في تركيا وقطر وأوكرانيا وأذربيجان.