تسعة قتلى على الأقل جراء سقوط عربة تلفريك من أعلى جبل بشمال إيطاليا

قالت السلطات الإيطالية إن عربة تلفريك معلقة سقطت من على قمة الجبل في شمال إيطاليا يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل ونقل طفلين إلى المستشفى.

أظهرت صورة للحطام التقطتها فرقة إطفاء إيطالية بقايا عربة التلفريك المحطمة والمتداعية وسط قطعة سميكة من أشجار الصنوبر بالقرب من قمة موتاروني المطلة على بحيرة ماغوري.

في موقع الحادث، قال والتر ميلان، المتحدث باسم خدمة الإنقاذ في جبال الألب، إن كابلات مصعد التزلج كانت مرتفعة بشكل خاص عن الأرض. لم يتم تحديد السبب.

أشار ميلان إلى أنه تم تجديد خط التلفريك في عام 2016 ولم يتم فتحه إلا مؤخرًا بعد أن أدت عمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا إلى إغلاق مصاعد التزلج في جميع أنحاء إيطاليا.

يصل ارتفاع موتاروني إلى 1491 مترًا (4900 قدمًا) ويطل على بحيرة خلابة وجبال الألب المحيطة بمنطقة بيدمونت الإيطالية. يتميز الجبل بمنتزه ترفيهي صغير، يدعى ألبيلاند، وبه أفعوانية للأطفال توفر إطلالات 360 درجة على المناظر الطبيعية.