بيلاروسيا: طائرة "رايان" اضطرت للهبوط بعد بلاغ سويسري بوجود قنبلة

أعلنت بيلاروسيا، الأربعاء، أن طائرة "رايان إير" اضطرت إلى تحويل مسارها والهبوط قسريا في مينسك "عقب وصول بلاغ من سويسرا بوجود قنبلة".

وقال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، في تعليقه على الهبوط الاضطراري للطائرة: "تلقينا بلاغا من سويسرا بوجود قنبلة".

وأضاف أن: "الطائرة تم تغيير مسارها أثناء تحليقها فوق منطقة قريبة من محطة الطاقة النووية البيلاروسية".

والأحد، قامت طائرة مقاتلة من نوع ميغ-29 بأمر شخصي من الرئيس لوكاشينكو، باعتراض طائرة تابعة لشركة "رايان اير" كانت في المجال الجوي البيلاروسي خلال رحلة اعتيادية بين أثينا وفيلنيوس في ليتوانيا.

وفور هبوط الطائرة في مطار مينسك؛ بسبب تهديد بوجود قنبلة، أوقفت قوات الأمن الصحفي رومان بروتاسيفيتش، الذي تتهمه السلطات بالتورط في "أنشطة إرهابية".