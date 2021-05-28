الناتو يجري مناورات ضخمة على حدوده مع روسيا

بمشاركة الآلاف من القوات والعشرات من القطع البحرية والطائرات، ينظم الناتو مناورات عسكرية تمتد عبر المحيط الأطلسي وأوروبا وصولاً إلى منطقة البحر الأسود، وسط احتدام التوترات مع روسيا.



وتهدف المناورات الحربية، التي أطلق عليها اسم "ستيدفاست ديفندر 21" (المدافع الثابت 21)، إلى محاكاة رد المنظمة العسكرية المكونة من 30 دولة على الهجوم ضد أي عضو من أعضائها. وستختبر قدرة الناتو على نشر قوات من أمريكا وإبقاء خطوط الإمداد مفتوحة.

نشرت الولايات المتحدة وحلفاؤها، خلال السنوات الأخيرة بالفعل، قوات ومعدات في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا لمحاولة طمأنة هؤلاء الأعضاء المجاورين لروسيا بأن شركاءهم سوف يتحركون لإنقاذهم في حالة تعرضهم لهجوم.

وأثار قرار روسيا الشهر الماضي بإرسال آلاف الجنود إلى المنطقة الحدودية مع أوكرانيا قلق التحالف العسكري، الذي أطلق واحدة من أكبر مبادرات الإنفاق الدفاعي على الإطلاق بعد أن ضمت القوات الروسية شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014.

فيما يصر كبار ضباط الناتو على أن التدريبات العسكرية، التي يشارك فيها حوالي 9000 جندي من 20 دولة، لا تستهدف روسيا على وجه التحديد، لكنها تركز على منطقة البحر الأسود، حيث تواجه روسيا اتهاما بعرقلة الملاحة الحرة للسفن.

يقول الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن التدريبات ترسل رسالة مهمة إلى أي خصم محتمل بأن: "الناتو جاهز".

قال ستولتنبرغ لوكالة أسوشيتدبرس من على متن حاملة طائرات بريطانية قبالة سواحل البرتغال: "الناتو موجود للدفاع عن جميع حلفائنا، وهذه المناورات تبعث برسالة حول قدرتنا على نقل عدد كبير من القوات والمعدات عبر المحيط الأطلسي وأوروبا وأيضًا لإبراز القوة البحرية."

حاملة الطائرات "الملكة إليزابيث" هي فخر البحرية البريطانية. وهي تقوم برحلتها الأولى وتحمل 18 طائرة من طراز إف-35: أول انتشار على الإطلاق للعديد من طائرات الجيل الخامس على متن حاملة طائرات.

يهدف وجود حاملة الطائرات، وهو جزء من عملية انتشار تمتد من ستة إلى سبعة أشهر ستأخذها جنوبًا إلى ما بعد الهند، عبر جنوب شرق آسيا إلى بحر الفلبين، جزئيًا إلى استعادة صورة بريطانيا التي تشوهت كقوة عالمية كبرى منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.

تتزين هذه القوة الضاربة بطائرات أمريكية عالية التقنية وتحيط بها سفن حربية من دول الناتو الأخرى، وتمثل رمزًا مهمًا للوحدة حيث تحاول أكبر منظمة أمنية في العالم التعافي من أربع سنوات مضطربة في ظل إدارة ترامب.

سيرأس ستولتنبرغ قمة الناتو في بروكسل في 14 يونيو/ حزيران مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظراؤه حريصون على الدخول في حقبة جديدة من التعاون عبر الأطلسي، حيث تغادر القوات أطول مهمة لها على الإطلاق في أفغانستان فيما تتصاعد التوترات مع روسيا، وبشكل متزايد مع الصين.

يتم تنسيق المناورات الحربية في مركزين جديدين لقيادة الناتو، أحدهما بمدينة نورفولك، في ولاية فيرجينيا، والآخر بمدينة أولم، في ألمانيا. وكان جزء من التركيز في المرحلة الأولى للمناورات هو حماية الكابلات البحرية التي تنقل كميات كبيرة من البيانات التجارية والاتصالات بين الولايات المتحدة وأوروبا.

ويقول الناتو إن روسيا ترسم خرائط لمسارات الكابلات وقد يكون لها نوايا أكثر قتامة.

قال قائد مركز قيادة الناتو في نورفولك، نائب الأدميرال البحري الأمريكي، أندرو لويس: "لقد هدأنا جميعًا للاعتقاد بأن المحيط الأطلسي كان منطقة آمنة لم يكن هناك أي شيء سيئ يحدث فيها، ويمكننا فقط استخدامه كطريق سريع حر".

وتابع لويس للصحفيين: "هناك دول في الخارج ترسم خرائط لتلك الكابلات. ربما يفعلون شيئًا آخر سيئًا. يجب أن نكون على علم بذلك والاستجابة له".

يقول الناتو إن سياسته تجاه روسيا تقوم على ركيزتين: الردع العسكري القوي والحوار. لكن الاجتماعات رفيعة المستوى بين الخصمين التاريخيين نادرة، ويصر المسؤولون الأوروبيون على أن الرئيس فلاديمير بوتين يتحول بشكل متزايد إلى الاستبداد وينأى بنفسه عن الغرب.

قال ستولتنبرغ: "نحن مستعدون للجلوس مع روسيا، لأننا نعتقد أنه من المهم التحدث، خاصة عندما تكون الأوقات صعبة... التحدي الرئيسي الآن هو أن روسيا لم تستجب بشكل إيجابي لدعوتنا، أو مبادرتنا، لاجتماع مجلس الناتو وروسيا"، وهو المنتدى الاستشاري الأعلى لهما.