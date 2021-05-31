بلدية فيينا: "الخريطة الوطنية للإسلام" تؤدي للفصل العنصري في المجتمع

انتقد عمدة فيينا مايكل لودفيج، الأحد، إطلاق حكومة المستشار سيباستيان كورتس موقعا إلكترونيا باسم "الخريطة الوطنية للإسلام"، مشيرا أن الموقع يروج للفصل العنصري في المجتمع.

وأوضح لودفيج في تغريدة عبر "تويتر"، أن نشر الموقع معلومات مفصلة عن 600 مؤسسة إسلامية في البلاد ستؤدي للفصل العنصري في المجتمع.

وأضاف أن الخريطة الرقمية لن تساهم في الاندماج بالمجتمع، معربا عن تأييده للعيش معا على أساس الوحدة والاحترام المتبادل في فيينا وفي جميع أنحاء البلاد.

والسبت، أطلقت وزيرة الاندماج سوزان راب موقعًا على الإنترنت يسمى "الخريطة الوطنية للإسلام" أعده "مركز توثيق الإسلام السياسي" تتضمن قائمة بكافة أسماء ومواقع أكثر من 620 مسجدًا وجمعية إسلامية ومسؤولين مسلمين.

وحسب وزيرة الاندماج، فإن الخريطة لا تهدف إلى "وضع المسلمين بشكل عام في موضع الشك".

وأضافت، في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن "الهدف كان محاربة الأيديولوجيات السياسية، وليس الدين".