موسكو: حان الوقت للتواصل السياسي مع الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه قد حان الوقت لتأسيس اتصالات سياسية مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف في كلمة له، الإثنين، خلال فعالية بالعاصمة موسكو، حول علاقات روسيا مع الاتحاد الأوروبي، أن "القارة الأوروبية تشهد أزمة ثقة لا مثيل لها".

واعتبر لافروف أن الدول الغربية لا تمتثل للقوانين الدولية، لافتاً إلى أنها تتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا وحلفائها.

وأردف: "في أوروبا يجري إنشاء خطوط فاصلة مرة أخرى، وتتحرك شرقاً وتتعمق مثل الخنادق في الجبهة".

وأكد استعداد روسيا لتأسيس تعاون قائم على "الصدق والمساواة"، مبيناً في الوقت ذاته أن "هذا لا يعني أننا لن نرد على تلك الخطوات الجديدة غير الودية، ومحاولات التحدث معنا من موقع القوة والتدخل في الشؤون الداخلية".

وأوضح أن الاتصالات التقنية متواصلة بين روسيا والاتحاد الأوروبي على مستوى اللجان، مشددًا بالقول: "نعتقد بأن الوقت حان لتأسيس الاتصالات السياسية".