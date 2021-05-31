هبوط اضطراري لطائرة في برلين بعد تهديد بوجود قنبلة

هبطت طائرة تابعة لشركة ريان إير كانت متجهة من دبلن إلى كراكوف اضطرارياً في برلين ليل الأحد الاثنين بعد تهديد بوجود قنبلة وفقا لوسائل إعلام.

وصرح متحدث باسم شرطة برلين أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الشرطة "انتهت بدون أن يتم رصد اي خطر".

وأضاف أن "الركاب تمكنوا من استئناف رحلتهم إلى بولندا"، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل حول أسباب الإنذار.

ووفقًا لصحيفة بيلد تسايتونغ كان الامر يتعلق بتهديد بوجود قنبلة، تبين ان لا أساس له من الصحة.

هبطت الطائرة التي تقل 160 راكبًا الساعة 20,08 بالتوقيت المحلي (18,08 بتوقيت غرينتش) على مدرج في مطار برلين-براندنبورغ، جنوبي العاصمة الألمانية.

وبحسب وسائل إعلام ألمانية، وُضِعت أمتعة الركاب على مدرج المطار لتفتيشها، فيما أحاط بالطائرة عدد كبير من سيارات الشرطة والإطفاء.

وقال المتحدث باسم المطار جان بيتر هاك لصحيفة بيلد "طلبت طائرة شركة راين اير القيام بهبوط اضطراري وحصلت فورا على إذن".

في تموز/يوليو 2020، اضطرت طائرة تابعة لشركة ريان إير كانت تُسيّر رحلة بين دبلن وكراكوف للهبوط بشكل طارئ في لندن على أثر تهديد بوجود قنبلة تبين أيضا أن لا أساس له من الصحة.