التحفظ على طائرة فرنسية في باريس إثر تهديد بوجود قنبلة

تحفظت السلطات الفرنسية في مطار شارل ديغول بالعاصمة باريس، الخميس، على طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الفرنسية قادمة من العاصمة التشادية نجامينا، إثر تهديد بوجود قنبلة.

وقالت سلطات المطار، في بيان، إنه تم التحفظ على الطائرة فور هبوطها في المطار وإخلائها من الركاب، غير أنه "لا وجود" لأي تهديد من هذا القبيل، حسبما نقلت شبكة "بي إف إم" الفرنسية.

وبدورها، أكدت الحكومة الفرنسية زيف الادعاء بوجود قنبلة على متن الطائرة وهي من طراز "بوينغ" وتابعة لشركة "آير فرانس".

وقال وزير الداخلية جيرارد دارمانيان في بيان: "تم إجلاء جميع الركاب، ولم يتم العثور على أي مادة متفجرة على متن الطائرة"، حسب المصدر ذاته.

يشار أن السلطات الفرنسية أعلنت فتح تحقيقا في الواقعة، غير أنها لم تكشف حتى الساعة (18: 28 ت.غ) عن مصدر الادعاء.