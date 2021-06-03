النمسا تعطل العمل بخريطة عنصرية تمس المسلمين بعد موجة انتقادات محلية ودولية

أوقفت السلطات النمساوية العمل بالخريطة الرقمية المثيرة للجدل "Islam Landkarte (الخريطة الإسلامية)" بسبب موجة الانتقادات الواسعة التي وجهتها دوائر مختلفة ضد السلطات والمشروع.

فقد وجهت جماعات إسلامية انتقادات للحكومة النمساوية الشهر المنصرم، بعد إطلاق موقع إلكتروني أعده "مركز توثيق الإسلام السياسي"، يتضمن معلومات مفصلة عن المؤسسات الإسلامية.

وأكد مراسل الأناضول توقف عمل الخريطة الرقمية التي أشرف على إعدادها الأكاديمي في جامعة فيينا عدنان أصلان، وفريقه بطلب من "مركز توثيق الإسلام السياسي" المؤسس من قبل حكومة المستشار سيباستيان كورتس.

وفي بيان عبر موقع "www.islam-landkarte.at" الذي يحوي الخريطة، أعرب أصلان عن أسفه حيال الجدل السياسي الذي أثاره المشروع، وإساءة استخدام الخريطة من بعض الجماعات اليمينية المتطرفة.

واعتبر أصلان أن هدفه هو طرح دراسة تتناول جميع جوانب الكيانات الإسلامية المختلفة في البلاد.

ولم يكشف أصلان عما إذا كانت الخريطة الرقمية المذكورة قد توقفت عن العمل بالكامل أو ستعمل بطريقة مختلفة.

كما لم يصدر أي بيان من الحكومة على الفور في هذا الصدد.

وبعد انطلاق عمل الخريطة في 27 مايو/ أيار الماضي، علقت جماعات يمينية متطرفة لافتات تحمل تصريحات معادية للإسلام على العديد من المساجد.

وأطلقت وزيرة الاندماج سوزان راب "الخريطة الوطنية للإسلام" التي تتضمن قائمة كافة أسماء ومواقع أكثر من 620 مسجدًا وجمعية إسلامية ومسؤولين مسلمين.

وحسب وزيرة الاندماج، فالخريطة لا تهدف إلى "وضع المسلمين بشكل عام في موضع الشك"، وأن "الهدف كان محاربة الأيديولوجيات السياسية، وليس الدين".

فيما انتقد المستشار النمساوي كورتس مرارا ما يسميه "الإسلام السياسي".

ونهاية مايو، كشفت جماعة "المجتمع الديني الإسلامي في النمسا" (IGGOE)، أنها تعتزم رفع دعوى قضائية ضد حكومة كورتس لإطلاقها الخريطة المذكورة.

وحذرت جماعة "IGGOE"، وهي منظمة حكومية دولية تمثل مصالح المسلمين في البلاد، من مغبة "وصم جميع المسلمين الذين يعيشون في النمسا بأنهم خطر محتمل على المجتمع، والنظام القانوني الديمقراطي في البلاد".