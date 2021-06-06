رجل يوناني يقتل فرنسيين اثنين بالرصاص في جزيرة كورفو

قتل شخصان بالرصاص الأحد قرب فندق في جزيرة كورفو اليونانية، كما أعلنت الشرطة.

وقال مصدر في الشرطة في أثينا "تلقينا بلاغا عن حادث إطلاق نار عند الساعة 11,30 صباحا (08,30 ت غ) قرب فندق".

وأوضح شرطي "المعلومات الأولى التي لدينا هي أن شخصين أصيبا بجروح قاتلة. ولم يؤكد ذلك حتى الآن طبيب شرعي".

ووقع الحادث في منتجع داسيا الساحلي.

وأفادت وسائل إعلام يونانية بأن الشرطة أطلقت عملية مطاردة للقبض على المشتبه فيه.

وكانت محطة "إي آر تي" التلفزيونية ذكرت في وقت سابق أن رجلا يونانيا أطلق النار على زوجين فرنسيين يعيشان بشكل دائم في الجزيرة، على ما يبدو بسبب نزاع معهما.