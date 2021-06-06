القائمة الرئيسية
أوروبا
القائمة الرئيسية

رجل يوناني يقتل فرنسيين اثنين بالرصاص في جزيرة كورفو

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 06.06.2021 15:07
آخر تحديث في 07.06.2021 03:20

قتل شخصان بالرصاص الأحد قرب فندق في جزيرة كورفو اليونانية، كما أعلنت الشرطة.

وقال مصدر في الشرطة في أثينا "تلقينا بلاغا عن حادث إطلاق نار عند الساعة 11,30 صباحا (08,30 ت غ) قرب فندق".

وأوضح شرطي "المعلومات الأولى التي لدينا هي أن شخصين أصيبا بجروح قاتلة. ولم يؤكد ذلك حتى الآن طبيب شرعي".

ووقع الحادث في منتجع داسيا الساحلي.

وأفادت وسائل إعلام يونانية بأن الشرطة أطلقت عملية مطاردة للقبض على المشتبه فيه.

وكانت محطة "إي آر تي" التلفزيونية ذكرت في وقت سابق أن رجلا يونانيا أطلق النار على زوجين فرنسيين يعيشان بشكل دائم في الجزيرة، على ما يبدو بسبب نزاع معهما.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق تحفظت السلطات الفرنسية في مطار شارل ديغول بالعاصمة باريس، الخميس،...
مختارات