ألمانيا تطالب بإلغاء "حق النقض" في اجتماعات الاتحاد الأوروبي

طالبت ألمانيا، الإثنين، الاتحاد الأوروبي بتجريد الدول الأعضاء من حق النقض، الذي يسمح بالاعتراض على قرارات الاتحاد.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، خلال مؤتمر صحفي، عقد في العاصمة الألمانية برلين، حسبما نقل موقع "يورونيوز".

وقال ماس: "لم يعد بإمكاننا أن نسمح بأن نكون رهينة أولئك الذين يعرقلون السياسة الخارجية الأوروبية باستخدام حق النقض".

وأضاف: "أطالب الاتحاد الأوروبي بتجريد الدول الأعضاء من حق النقض".

وتابع: "من يستخدمون هذا الحق يهددون على المدى الطويل إلى حد ما تماسك أوروبا، لذلك أقول بصراحة: يجب إنهاء حق النقض حتى لو كان ذلك يعني أننا يمكن أن نخسر نحن أنفسنا هذا الحق".

ولم يكشف ماس عن دوافع إطلاق مثل هذه التصريحات أو أسماء الدول المستهدفة من موقفه.

غير أن المجر عرقلت مؤخرا بيانا للاتحاد الأوروبي متعلقا بالسياسة الخارجية، حيث رفض وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو تأييد بيان للاتحاد الأوروبي دعا إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.