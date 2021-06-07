بسبب الاحتكار.. "غوغل" توافق على دفع 268 مليون دولار لفرنسا

وافقت شركة "غوغل" على دفع 220 مليون يورو (268 مليون دولار)، كتسوية مالية بعد تحقيق فرنسي بشأن مكافحة الاحتكار، يتعلق بسوء استخدام الشركة لسلطاتها في الإعلانات عبر الإنترنت.

جاء ذلك وفق تقرير نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية، أورد نقلا عن هيئة المنافسة الفرنسية، قولها إن غوغل ترسل الإعلانات بصورة غير عادلة إلى خادم دعاية خاص بها، ومزادات إعلانات إلكترونية خاصة بها على حساب المنافسين.

من جانبه، وعد مسؤولو "غوغل" بمعالجة الموقف من خلال تحسين إمكانية التشغيل البيني لخدمات إدارة الإعلانات (Google Ad Manager)، الخاصة بها للجهات الخارجية.

وتأتي القضية، على خلفية تقديم كل من شركة Rupert Murdoch's News Corp وصحيفة Le Figaro الفرنسية والمجموعة الإعلامية البلجيكية Rossel La Voix، دعوى في عام 2019 ضد "غوغل" تتهمها بالاحتكار.

ومع وجود شركات كبرى، مثل أبل وفيسبوك تنتهج آلية الاحتكار، بدأ المنظمون الفرنسيون لمكافحة الاحتكار في كبح جماح السلوك المناهض للمنافسة عبر إعلانات الإنترنت، وفق بلومبرغ.