اليونان لن تقبل بعد اليوم طلبات لجوء القادمين من تركيا

أعلنت اليونان أنها لن تقبل طلبات لجوء الأشخاص القادمين إليها من دول مثل سوريا والصومال، عبر تركيا.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزارتي الخارجية والهجرة في أثينا، الاثنين.

وأشار البيان إلى أن القرار يشمل طالبي اللجوء القادمين من سوريا وأفغانستان وباكستان وبنغلاديش والصومال، عبر تركيا.

ولفت إلى أن "تركيا دولة آمنة للاجئين، وتستوفي جميع المعايير لفحص طلبات الحماية الدولية المقدمة من طالبي اللجوء القادمين من هذه الدول".

بدوره، أكد وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي في بيان، أن بلاده لن تقبل من الآن فصاعدا طلبات اللجوء المقدمة إليها من طالبي اللجوء القادمين من الدول المذكورة، عبر تركيا.

واعتبر أن القرار الجديد "خطوة مهمة" في مكافحة تدفقات الهجرة غير القانونية، ومنع تهريب البشر.

وتقوم اليونان بشكل متكرر بإرغام طالبي اللجوء على العودة إلى المياه الإقليمية لتركيا في بحر إيجة بشكل غير قانوني، ورغم صدور العديد من الأخبار و التقارير من وسائل إعلام ومنظمات إغاثية دولية بهذا الشأن، إلا أن أثينا ترفض هذه الاتهامات.