البرلمان الأوروبي يوافق على جواز سفر "لقاح كورونا"

وافق البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على جوازات السفر التي تبرز خلو صاحبها من فيروس كورونا، لتسهيل إجراءات السفر داخل الكتلة الأوروبية بالتزامن مع بدء موسم العطلات الصيفية عالميا.

وبحسب بيان صادر عن البرلمان، فإن حامل جواز سفر يثبت تلقيه لقاح كورونا، سيمنح الحرية الكامل في التنقل داخل دول التكتل دون الحاجة إلى فترة حجر أو فحص سلامة من الفيروس.

وأوضح البرلمان في البيان الذي نشر على تويتر أن الدول الأعضاء في الاتحاد "ترحب بقرار الموافقة على جواز السفر الإلكتروني الخاص بفيروس كورونا".

وأضاف: "قرار اليوم أول خطوة لتسهيل بدء آلية العمل بالجواز انطلاقا من 1 يوليو/ تموز المقبل".

ولا تعني موافقة البرلمان بداية تنفيذ الخطوة الجديدة، إذ يتعين موافقة دول الاتحاد الأوروبي على جواز السفر قبل نهاية الشهر الجاري، قبل دخول الموافقة حيز التنفيذ، اعتبارا من مطلع يوليو/تموز المقبل، ويستمر 12 شهرا.

كما أشار البيان أن الهدف من القرار "المساعدة في استئناف الحركة داخل دول الاتحاد الأوروبي بأمان وحرية في أقرب وقت ممكن".

ويتضمن جواز السفر، تأكيدا من السلطات الصحية داخل الاتحاد، بحصول حامله على لقاح ضد الفيروس، أو تعاف من المرض، أو خضع لاختبار سلبي مؤخرا.

وبحسب البرلمان، سيتم إصدار الشهادة مجانا من قبل السلطات الوطنية، وتكون متاحة إما في شكل رقمي أو ورقي يحتوي على رمز الاستجابة السريعة (QR).

وفق بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، الأربعاء، بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميا 174 مليونا حتى صباح اليوم منها 3.7 ملايين حالة وفاة، فيما يتجه عدد جرعات اللقاح من 2.2 مليار.