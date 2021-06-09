وزير الصناعة التركي: العالم سيتحدث عن مسيّراتنا المقاتلة بدلا من "F-35

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، إن العالم سيبدي اهتماما بالطائرات المسيّرة التركية وليس بمقاتلات "F-35"، عندما يتم عرضها في السوق.

جاء ذلك خلال افتتاحه، الأربعاء، معرض الكفاءة التكنولوجية بحضور نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في العاصمة أنقرة.

وأوضح ورانك أن تركيا واحدة من الدول القليلة التي استثمرت في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، وأن العالم حاليا يتحدث عن تكنولوجيا المسيرات المحلية التي طورتها تركيا.

وأضاف أن "مقاتلات F-35 تعتبر ناجحة حقا، لكننا نقوم بتطوير ما يعادلها عبر مشروع المقاتلات الوطنية".

وتابع: "عندما نقوم بعرض مسيّراتنا القتالية في السوق فإن العالم سيتحدث عنها وليس عن مقاتلات F-35".

وأشار إلى أن المقاتلة الوطنية التركية هي من الجيل الخامس ومتعددة المهام يمكن أن تحل محل طائرات "F-16" في ثلاثينيات القرن الحالي.

وتتولى شركة الصناعات الجوية والفضائية "توساش"، تصنيع المقاتلة الوطنية، بالتعاون مع شركات محلية أخرى مثل "أسيلسان" المتخصصة فى مجال الصناعات الإلكترونية والعسكرية.

ومن المنتظر أن تحل المقاتلة التركية في صفوف القوات الجوية محل المقاتلة الأمريكية "F-16" بشكل تدريجي اعتبارا من عام 2030.

وبدأ مشروع تصنيع الطائرة، في سبتمبر/ أيلول 2018، من خلال البدء بمرحلة التصميم والنموذج الأولي، ويجري العمل على إتمام المشروع قبل أوانه المخطط له.

وسيتم في إطار المشروع، إنتاج 6 طائرات في المرحلة الأولى، ومن ثم الانتقال إلى الإنتاج التسلسلي عام 2033.