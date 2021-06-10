الاتحاد الأوروبي يشجب حظر روسيا لشبكة منظمات المعارض نافالني

شجب الاتحاد الأوروبي الحكم الذي أصدرته محكمة روسية يقضي بتصنيف شبكة المنظمات السياسية التابعة للمعارض المسجون أليكسي نافالني بأنها "متطرفة" وحظر عمل موظفيها وجعلهم عرضة للملاحقة القضائية.

وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيان الخميس إن "الحكم الذي أصدرته محكمة في موسكو أمس بتصنيف منظمات أليكسي نافالني +مجموعات متطرفة+ يمثل أخطر خطوة حتى الآن من قبل الحكومة الروسية لقمع المعارضة السياسية المستقلة" معتبرا أنه "قرار لا أساس له".

وتابع أن هذا القرار يؤكد سياسة "القمع المنهجي لحقوق الإنسان والحريات التي يكفلها الدستور الروسي"، داعيا إلى "احترام" التزاماتها الدولية خصوصا تجاه مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

كما جدد الاتحاد الأوروبي الدعوة للإفراج "الفوري وغير المشروط" عن المعارض الروسي.

وصنّف القضاء الروسي الأربعاء منظمات نافالني "متطرفة" في خطوة قد تفسح الطريق أمام مزيد من حملات القمع ضد مؤيديه الذين أعلنوا أنهم لن يتوقفوا عن المطالبة بمحاربة الفساد في البلاد.