سويسرا تفرض إجراءات أمنية إضافية لتأمين قمة بوتين - بايدن

أعلنت السلطات السويسرية، الجمعة، فرض إجراءات أمنية إضافية لتأمين قمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، المرتقبة الأسبوع المقبل.

جاء ذلك وفق بيان أصدرته وزارة الدفاع السويسرية ونشرته على موقعها الإلكتروني.

وتشمل الإجراءات التي وافق عليها المجلس الفيدرالي السويسري، وفق البيان، "تقييد المجال الجوي بشكل مؤقت فوق "Place des Nations" (ساحة تابعة للأمم المتحدة) في جنيف".

وتبدأ القيود على المجال الجوي، بحسب البيان، من الساعة 8 صباحا الثلاثاء (06:00 ت.غ)، وتستمر حتى الساعة 5 مساء الخميس (15:00 ت.غ).

وأشار البيان إلى أن "الرحلات التجارية من وإلى مطار جنيف لن تتأثر بالقيود".

وأضاف: "كما سيتم نشر قوات إضافية يصل عددها إلى ألف جندي في المنطقة للمساعدة في تعزيز الأمن".

وبحسب البيان، "ستعمل القوات على حماية المبعوثين الأجانب، ودعم شرطة جنيف الإقليمية".

وأكد "التزام سويسرا بضمان حماية الأشخاص الذين يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي، مثل رئيسي الولايات المتحدة ورسيا".

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن بايدن يخطط لمناقشة مجموعة من القضايا خلال القمة، تشمل أوكرانيا، والحد من التسلح، وحقوق الإنسان.

ومن جانبه أفاد بيان للكرملين، أنه "من المفترض أن يتناول اللقاء آفاق تطوير العلاقات الروسية الأمريكية وقضايا الاستقرار الاستراتيجي، إضافة إلى الملفات الملحة المطروحة على الأجندة الدولية، بما فيها التعاون في مكافحة جائحة كورونا وتسوية النزاعات الإقليمية".