ماكرون يطالب لندن بالوفاء بوعدها للأوروبيين

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باحترام "الوعد الذي قطعه للأوروبيين" في إطار اتفاق بريكست، على ما أعلن الأليزيه، وسط خلاف حول قواعد جديدة للتجارة في إيرلندا الشمالية.

وقال الرئيس الفرنسي إنه على استعداد لإعادة إطلاق العلاقات الفرنسية البريطانية لكنه "شدد على أن ذلك يفرض أن يحترم البريطانيون وعدهم للأوروبيين والإطار الذي حددته اتفاقات بريكست" على ما أوضح قصر الإليزيه بعد لقاء بين ماكرون وجونسون على هامش قمة مجموعة السبع.

ويسمم ملف إيرلندا الشمالية والقواعد التجارية الجديدة للإقليم البريطاني في أعقاب بريكست، العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويرخي الملف بظلاله على قمة مجموعة السبع المنعقدة حتى الأحد في جنوب غرب إنكلترا، حيث يعتزم قادة الدول الصناعية السبع الكبرى الظهور جبهة موحدة حريصة على النهج متعدد الأطراف لتحفيز الانتعاش في مرحلة ما بعد الوباء ومكافحة التغير المناخي.

ومع بقاء إيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي والسوق الأوروبية الموحدة فإن تلك القواعد تمثل مصدر توتر في الإقليم البريطاني، بل وتسببت بمواجهات عنيفة مطلع نيسان/أبريل.

وعُقدت محادثات في لندن الأربعاء، من دون إحراز تقدم، وقال الاتحاد الأوروبي إنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات انتقامية في حال رفضت لندن تطبيق قواعد البروتوكول.