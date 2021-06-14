الاتحاد الأوروبي يدين استهداف مستشفى في عفرين السورية

أدان الاتحاد الأوروبي، الاثنين، استهداف مستشفى الشفاء الخاص في مدينة عفرين شمالي سوريا، دون الإشارة إلى مرتكبي الهجوم الإرهابي.

وذكر بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "يدين الاتحاد الأوروبي هجوم 12 حزيران/ يونيو على مستشفى الشفاء في عفرين شمالي سوريا، الذي أسفر عن مقتل العديد من المدنيين، بينهم طواقم طبية ومرضى".

وأوضح البيان أن الهجوم يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا، دون التطرق لمرتكبي الهجوم الإرهابي.

والسبت، استهدف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي انطلاقا من مدينة تل رفعت المجاورة لمدينة عفرين بمحافظة حلب السورية (شمال)، عبر قذائف صواريخ مركز عفرين ومستشفى الشفاء الخاص، ما أودى بحياة 14 مدنيا وإصابة 32 آخرين.

وفي مارس/آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها طوال 6 سنوات.

وتخضع "تل رفعت" التابعة لمحافظة حلب لسيطرة إرهابيي "ي ب ك" منذ عام 2016، ويستخدمونها منطلقا لتنفيذ الهجمات.