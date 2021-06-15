الناتو يشدد على ضرورة احترام موسكو وبكين للخطوط الحمراء

اتفق قادة دول الحلف الأطلسي على تحديد "خطوط حمراء" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل قمته المرتقبة مع نظيره الأميركي جو بايدن، كما اتفقوا في لقائهم السنوي المنعقد في بروكسل على تشكيل جبهة موحدة في مواجهة طموحات الصين المعلنة في أوروبا.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي الاثنين إن "روسيا والصين تسعيان لزرع الشقاق بيننا، لكن تحالفنا متين. حلف شمال الأطلسي موحد والولايات المتحدة عادت".

وعبَّر البيان الختامي للقمة عن مخاوف الحلفاء، فتضمن النص الصادر في 45 صفحة 79 نقطة في طليعتها روسيا والصين والتهديدات الجديدة في الفضاء وعلى الإنترنت والإرهاب وصعود الأنظمة المتسلطة.

وتبقى روسيا مصدر القلق الأول للحلف. وأعلن الحلفاء في البيان أنه "ما دامت روسيا لا تظهر أنها تحترم القانون الدولي وتفي بالتزاماتها ومسؤولياتها الدولية، لا يمكن أن يعود الوضع الى طبيعته"، لكنهم أضافوا "نبقى منفتحين على حوار منتظم وجوهري".

- تحذير لموسكو -

ويلتقي بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء في جنيف، في آخر محطة من جولته الأوروبية التي بدأها بقمة لمجموعة السبع في المملكة المتحدة تلتها قمة الحلف الأطلسي ويختتمها باجتماع مع رؤساء هيئات الاتحاد الأوروبي الثلاثاء في بروكسل.

وقال بايدن: "لا نسعى إلى نزاع مع روسيا، لكننا سنرد إذا واصلت روسيا أنشطتها"، وتعهد بأن يحدد لبوتين خلال لقائهما المرتقب الأربعاء في جنيف ما هي "الخطوط الحمراء".

ووصف بايدن الرئيس الروسي بأنه رجل "ذكي" و"صلب"، لكنه أكد أنه يتعين على سيد الكرملين أن يدرك أن وفاة المعارض الروسي نافالني، إذا حصلت، ستكون "مأساة".

ودان بايدن "الأنشطة العدوانية لروسيا" وشدد على وجود نية لديه ولدى الحلف الأطلسي بـ"دعم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

كذلك الصين مصدر قلق.

وأكد الحلفاء أن "طموحات الصين المعلنة وسلوكها المتواصل يشكل تحديات لأسس النظام الدولي المستند إلى قواعد، وفي مجالات لها أهميتها بالنسبة إلى أمن الحلف".

لكن من غير الوارد الدخول في حرب باردة جديدة. وأكد الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بهذا الصدد أن "الصين ليست خصمنا أو عدونا. لكن علينا أن نواجه التحديات التي تطرحها الصين على أمننا".

وتابع "نلاحظ أن روسيا والصين تتعاونان بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد العسكري. وهذا يمثل بعدا جديدا وتحديا جديا للحلف الأطلسي".

ونجح بايدن في "إدراج التحدي الأمني الذي تطرحه الصين" ضمن البيان، ولو أن بعض الحلفاء الأوروبيين ولا سيما فرنسا أبدوا تحفظات.

- تجنب الشرذمة -

فقد قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي إن "الحلف الأطلسي هو منظمة تعنى بشمال الأطلسي، لا علاقة للصين بشمال الأطلسي".

وتابع "من الأهمية بمكان ألا نتشرذم" داعيا إلى عدم الانجرار في البيان إلى تحيز ضد الصين. وقال ماكرون إن "البيان أكبر بكثير من الموضوع العسكري: إنه اقتصادي إنه استراتيجي".

كما أطلقت القمة مراجعة للمفهوم الاستراتيجي للحلف الذي أقر عام 2010، لتمكينه من مواجهة التهديدات الجديدة المطروحة في الفضاء وفي المجال الإلكتروني.

وطوى الحلف الأطلسي الاثنين صفحة دونالد ترامب، بعدما اطمأن إلى تصميم بايدن على "إعادة إحياء" تحالفات الولايات المتحدة.

وإن كان الانسحاب الأميركي من أفغانستان الذي قررته واشنطن بدون التشاور مع حلفائها سدد ضربة لمصداقية العمليات الخارجية للحلف الأطلسي، إلا أن الحلفاء لن يتخلوا عن هذا البلد لحركة طالبان.

وسيتم تخصيص تمويل لضمان استمرار تشغيل مطار كابول الدولي، ما يعتبر أساسيا للحفاظ على وجود غربي في البلد. وعرضت تركيا إبقاء قوة لضمان أمنه، وبحث الرئيس رجب طيب إردوغان مع نظرائه سبل هذه المساهمة العسكرية، إنما وفق شروط.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان "إذا طُلب من تركيا عدم الخروج من أفغانستان، سيكون الحصول على دعم دبلوماسي ولوجستي ومالي أميركي أمراً بالغ الأهمية".

وبحث إردوغان مع بايدن تفاصيل هذه المساهمة العسكرية.

وقال ستولتنبرغ "يجب أن يتشاور الحلف بشكل أكبر ويستثمر أكثر"، وأبدى الأوروبيون استعدادهم لذلك بعدما حصلوا على اعتراف بإسهامهم في الأمن المشترك.

وما زال يتحتم على الأميركيين أن يعتبروهم حلفاء "موثوقين" علما بأن ثماني دول فقط من دول الاتحاد الأوروبي الـ21 الأعضاء في الحلف الأطلسي تفي بالتزامها بتخصيص 2% من إجمالي ناتجها القومي لنفقاتها العسكرية، وفرنسا إحدى هذه الدول، بخلاف المانيا وإيطاليا وإسبانيا .