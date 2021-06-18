برلمان الجبل الأسود يقيل وزير العدل لتشكيكه بمجزرة سربرنيتسا

أقال مجلس النواب في الجبل الأسود وزير العدل بسبب تشكيكه في حدوث مجزرة الإبادة في سربرنيتسا في البوسنة واعتمد قرارا يمنع نفي المجزرة علناً.

وندد النواب في هذا القرار السياسي بقوة بمجزرة سربرنيتسا الذي "يمنع" التشكيك بها علنا. لكن ليس لهذا القرار أي تبعات قانونية.

واعتبرت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة المجزرة التي راح ضحيتها نحو ثمانية ألف رجل وفتى في تموز/يوليو 1995 مجزرة إبادة جماعية. وهي من أسوأ الفظائع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الوزير فلاديمير ليبوسافيتش (36 عاما) القريب من الكنيسة الأرثوذكسية والمؤيد للصرب في نهاية آذار/مارس إنه سيعترف بجريمة سربرنيتسا على أنها مجزرة إبادة جماعية "عندما يثبت من دون شك أنها كذلك".

إلا أن الكثير من الصرب في المنطقة يرفضون وصفها بمجزرة إبادة ويعتبرون أن القائد العسكري لصرب البوسنة راتكو ملاديتش الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة خصوصا على جرائم سربرنيتسا كان يدافع عن شعبه.

وطلب رئيس الوزراء درافكو كلايفوكابيتش بعد ذلك من النواب التصويت على إقالته ما دفع جزءا من الائتلاف الحاكم على التنديد باتخاذه القرار من دون استشارتهم.

واعتبر رئيس الوزراء ان إقالة وزير العدل هو السبيل الوحيد لبناء مجتمع مدني ومواصلة عملية التكامل الأوروبي.

وأيد 43 نائبا من أصل 81 في برلمان مونتينغرو إقالة وزير العدل.

وأعلنت الجبل الأسود التي كانت جزءا من صربيا خلال النزاع في البوسنة، استقلالها في العام 2006.