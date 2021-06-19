مقتل 4 مظليين روس في تحطم طائرة قرب مطار في سيبيريا

أعلنت السلطات الروسية أن طائرة مدنية تنقل مظليين تحطمت السبت قرب مطار في سيبيريا ما أسفر عن أربعة قتلى على الأقل و15 جريحا.

وقع الحادث قرابة الساعة العاشرة (03,00 ت غ) خلال رحلة تدريب في منطقة كيميروفو الصناعية والمنجمية في قلب سيبيريا.

وقالت لجنة التحقيق المسؤولة عن التحقيقات الرئيسية في روسيا في بيان إن الطائرة وهي من طراز ال-140 أقلعت من مطار تاناي وكانت تقل 19 شخصا.

ونقلت وكالة تاس الحكومية عن النيابة العامة في المنطقة قولها إن تعطل أحد محركي الطائرة تسبب بالحادث.

ونشرت لجنة التحقيق صورة لحطام الطائرة وسط حقل شوهدت فيه سيارة إسعاف، وفتحت تحقيقا في "مخالفات قواعد السلامة".

وقال حاكم منطقة كيميروفو سيرغي تسيفيليوف على حسابه على إنستغرام إن أربعة من المصابين في حالة خطرة. وأصيب 11 آخرون بجروح "متوسطة الخطورة".

وقال متحدث باسم المستشفى الذي يعالج فيه المصابون بجروح خطيرة إنه تم إجلاؤهم في مروحية من مكان الحادث.