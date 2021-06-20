السفير الروسي يعود إلى واشنطن لاستئناف مهام عمله

عاد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف لمزاولة عمله في العاصمة الأمريكية، بعد القرار الصادر عن قمة الرئيسين فلاديمير بويتن ونظيره الأمريكي جو بايدن بإعادة السفراء مجدداً.

وذكرت وكالة ريا الروسية، الأحد، أن أنتونوف غادر العاصمة موسكو متوجها إلى واشنطن.

وكانت روسيا استدعت سفيرها للتشاور بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة بعد أن وصف بايدن يوم 17 مارس/آذار الماضي نظيره الروسي بالقاتل واتهمه بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.

وطالبت موسكو السفير الأمريكي جون سوليفان بالعودة إلى بلاده، ونفذ الأخير هذا الطلب يوم 22 أبريل/ نيسان الماضي.

واستمر هذا الوضع إلى حين قمة زعيمي البلدين يوم 16 حزيران/ يونيو الجاري، حين قررا إعادة السفراء مجدداً.