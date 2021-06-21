ألمانيا تعتقل باحثاً بتهمة "العمل لصالح الاستخبارات الروسية"

اعتقلت السلطات الألمانية الباحث الروسي "إلنور. ن" بتهمة "العمل لصالح الاستخبارات الروسية".

وأوضحت النيابة الفيدرالية الألمانية في بيان، الاثنين، أن "إلنور. ن" كان يعمل باحثاً في إحدى الجامعات الألمانية.

وأضافت أن المتهم التقى عدة مرات مع موظفين في الاستخبارات الروسية منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020.

وأشار البيان إلى أن "إلنور. ن" كان يزوّد الأشخاص الذين يلتقي بهم بمعلومات عن الجامعة التي يعمل بها.

وخلال عمليات التفتيش التي أجريت في منزله ومكتبه، تبين أن المتهم كان يتقاضى مبالغ مالية مقابل المعلومات التي يوفرها لموظفي الاستخبارات الروسية.