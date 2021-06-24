موسكو تستدعي سفيرة بريطانيا احتجاجا على انتهاك الحدود المائية

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفيرة البريطانية لدى موسكو ديبورا برونيرت وسلمتها مذكرة احتجاج بسبب "انتهاك سفينة حربية بريطانية للحدود الروسية في البحر الأسود".

وأفاد بيان صادر عن الخارجية الروسية، الخميس، أن سفينة "دفيندر" البريطانية قامت بأعمال "خطيرة" و"استفزازية"، مضيفًا: "الجانب البريطاني يتحمل مسؤولية النتائج التي ستنجم في حال تكرار مثل هذه الاستفزازات".

وأكد البيان تسليم السفيرة البريطانية مذكرة احتجاج بهذا الخصوص.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الأربعاء عن انتهاك سفينة "دفيندر" البريطانية للحدود جنوب غربي شبه جزيرة القرم.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن سفينة روسية تحمي الحدود فتحت نيران تحذيرية باتجاه السفينة البريطانية، فضلًا عن قيام مقاتلة من طراز "سو- 24 م" بقصف تحذيري.

من جانبها، نفت وزارة الدفاع البريطانية إطلاق المقاتلة الروسية نيران تحذيرية باتجاه السفينة البريطانية بدعوى انتهاكها للحدود في البحر الأسود.