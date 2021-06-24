ميركل تدعو الاتحاد الأوروبي لتسريع الحوار مع تركيا

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتسريع عملية الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا من أجل تحقيق تقدم قائم على المصالح المشتركة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها في البرلمان الألماني قبيل انعقاد القمة الأوروبي يومي 24 و25 يونيو/حزيران الجاري.

وطلبت ميركل من المجلس الأوروبي والمفوضية تقديم مقترحات من أجل بناء شراكات مع دول محورية في مسألة الهجرة.

وذكَّرت ميركل بوجود 3.7 مليون سوري في تركيا، طالبة من المفوضية تقديم مقترحات ملموسة من أجل مواصلة تمويل الاتفاق المبرم مع تركيا بخصوص الهجرة.

وقالت ميركل: "من الواضح أن مشاكل الهجرة لا يمكن حلها إلا مع تركيا وعبر الحوار".

وشددت على ضرورة التباحث مع تركيا في قضايا تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي والصحة والبيئة ومكافحة الإرهاب.

وأكدت على ضرورة تحقيق تقدم على صعيد التعاون الاستراتيجي مع تركيا على الرغم من اختلاف وجهات النظر في مسائل "دولة القانون" و"الحقوق الأساسية".