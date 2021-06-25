ميركل: مستمرون في مساعي تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع تركيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن مساعي تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا مستمرة.

جاء ذلك في تصريحات لها، الخميس، على هامش قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، أوضحت فيها أنه تم خلال الاجتماعات تناول العلاقات مع تركيا بشكل مفصل.

وأشارت إلى أن الاتحاد وافق على تقرير قدمته المفوضية الأوروبية حول آلية تمديد اتفاقية الهجرة مع تركيا، ينص على تقديم منحة إضافية بقيمة 3 مليارات يورو لمساعدة اللاجئين.

ولفتت إلى استمرار مساعي تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، مضيفة "ننتظر مواقف بناءة من تركيا، ورأينا مؤخرا تحسن الأوضاع في منطقة المتوسط".

واتفاقية الاتحاد الجمركي معمول بها منذ عام 1996، وتطالب تركيا بتوسيع نطاقها لتشمل المنتجات الزراعية وقطاع الخدمات والتجارة الإلكترونية.

وبموجب الاتفاقية تم إلغاء الرسوم الجمركية في تجارة السلع الصناعية وإلغاء تقييد كميات البضائع وبدء تطبيق تعرفة جمركية مشتركة للدول الخارجية.

وانطلقت أعمال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس، وتختتم الجمعة.