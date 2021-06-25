3 قتلى إثر هجوم بسكين في "فورتسبورغ" الألمانية

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون، جراء هجوم بسكين في مدينة فورتسبورغ وسط ألمانيا، بحسب مصادر محلية.

وذكر بيان صادر عن الشرطة الألمانية، الجمعة، أن شخصا اعتدى على حشد من المارة في ساحة "بربروسا" في فورتسبورغ، بسكين كان يحملها في يده.

وتشير تقارير أولية إلى أن الهجوم أسفر عن 3 قتلى، وإصابة 6 أشخاص على الأقل بجروح، بعضها خطيرة.

ونقلت وسائل إعلام، أن الشرطة وطواقم الإسعاف هرعوا إلى موقع الحادث بعد تلقي بلاغات بوجود اعتداء.

وأوضحت أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على المهاجم (دون تفاصيل عن هويته أو دوافعه).