بريطانيا.. العثور على وثائق سرية لوزارة الدفاع في موقف للحافلات

عثر مواطن بريطاني، على وثائق سرية خاصة بوزارة الدفاع، في محطة للحافلات بمنطقة "كنت" جنوب شرقي البلاد.

وذكرت الصحافة البريطانية، الأحد، أن الملفات السرية التي عثر عليها في 22 يونيو/حزيران الجاري، تحتوي على وثائق سرية مفصلة حول الجيش، والتخطيط لوجود عسكري بريطاني محتمل في أفغانستان بعد انتهاء عملية حلف شمال الأطلسي "الناتو" بقيادة الولايات المتحدة.

وقام المواطن الذي رفض الكشف عن هويته، بمراجعة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عندما أدرك حساسية الوثائق التي عثر عليها.

وتتضمن الوثائق المكونة من 50 صفحة، معلومات متعلقة بالمدمرة "HMS Defender " التي كانت، الأسبوع الماضي، موضع جدل بين لندن وموسكو، إثر إعلان الأخيرة ضرب طلقات تحذيرية بعد خرق السفينة البريطانية، حدود البلاد قبالة سواحل القرم.

وفي بيان صادر عنها، قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن أحد موظفيها أبلغ بفقدانه "وثائق دفاع حساسة"، متجنّبة الإدلاء بتفاصيل أكثر حول الأمر.

وأوضحت أنها فتحت تحقيقاً حول الحادثة.

وفي وقت سابق الخميس، استدعت الخارجية الروسية، سفيرة بريطانيا لدى موسكو ديبورا برونيرت، وسلمتها مذكرة احتجاج بسبب "انتهاك سفينة حربية بريطانية للحدود الروسية في البحر الأسود".

وأفاد بيان صادر عن الخارجية الروسية، أن سفينة "دفيندر" قامت بأعمال "خطيرة" و"استفزازية"، محملا بريطانيا "مسؤولية النتائج التي ستنجم في حال تكرار مثل هذه الاستفزازات".