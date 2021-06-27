مهرجان "أيواز دادا".. البوسنيون يحيون ذكرى اعتناقهم الإسلام

احتضنت منطقة بروساج في البوسنة والهرسك فعاليات ثقافية ضمن مهرجان "أيواز دادا" الذي يرمز إلى ذكرى اعتناق البوسنيين الإسلام.

وأقيمت، الأحد، مراسم النسخة 511 من المهرجان بحضور السفير التركي لدى سراييفو صادق بابور غيرغين، وشخصيات من البوسنة.

وفي كلمة خلال المراسم، أكّد رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان أحمد عادلوفيتش، أن مسلمي البوسنة والهرسك ملتزمين بدينهم وأرضهم.

وقال عادلوفيتش، مفتي مدينة "ترافنيك"، إن البوسنيين يعبرون عن هذا الالتزام عبر مهرجان "أيواز دادا" المستمر منذ 511 عامًا.

بدوره، قال السفير التركي إنه يشارك لأول مرة في المهرجان، وهناك عدد كبير من رؤساء البلديات جاؤوا من تركيا لحضور فعاليات هذا العام.

وعلى هامش المهرجان، أقيمت مراسم لافتتاح "مسجد بورصة" الذي أشرفت بلدية ولاية بورصة شمال غربي تركيا على بنائه في بروساج.

وخلال الافتتاح، أعرب رئيس بلدية بورصة الكبرى علي نور أقطاش، عن أمله في أن تتواصل روابط الأخوة دائمًا بين تركيا والبوسنة والهرسك.

وحسب الروايات التاريخية، فإن "أيواز دادا" المنحدرة أصوله من منطقة الأناضول التركية، وصل إلى "بروساج" البوسنية قبل 511 عامًا، في وقت كانت تشهد فيه المنطقة قحطاً في المياه.

وعقب دعائه وعبادته في المنطقة لـ 40 يوما، عثر "أيواز دادا" على نهر ينحدر من أحد الجبال، واستطاع بذلك تخليص السكان من القحط والجفاف، الأمر الذي اعتبروه معجزة، واعتنقوا على إثره دين الإسلام.