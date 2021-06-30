الاتحاد الأوروبي يعلن إنشاء وكالة الاتحاد الأوروبي من أجل اللجوء

أعلن البرلمان الأوروبي التوصل إلى اتفاق حول تعزيز عمل وكالة اللجوء الأوروبية التي يتعين عليها تقديم مزيد من المساعدة للدول الأعضاء والسماح بتعميق "الانسجام" بين أنظمة اللجوء الخاصة بها.

وتنص التسوية التي يجب اعتمادها رسمياً من البرلمان والمجلس على تحويل المكتب الأوروبي لدعم اللجوء الحالي إلى وكالة الاتحاد الأوروبي من أجل اللجوء.

وسيتم على وجه الخصوص تسهيل نشر الخبراء في دول الاتحاد الأوروبي التي تطلب الدعم، لا سيما في حال مواجهة ضغط الهجرة عبر توفير مجموعة من 500 خبير، "بينهم مترجمون فوريون ومديرو ملفات أو متخصصون بالاستقبال".

وستستعين الوكالة الجديدة عند الحاجة بهؤلاء الخبراء، الذين ستجلبهم من الدول الأعضاء.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس سكيناس الثلاثاء: "ستحدث الوكالة فرقاً ملموساً في ما يتعلق بإجراءات اللجوء، مما يجعل من الممكن تحسين حماية الأفراد وسد الثغر من أجل تعزيز الانسجام بين أنظمة اللجوء في الدول الأعضاء".

ورحب بهذا الاتفاق بصفته "أول عنصر رئيسي" في ميثاق الهجرة واللجوء الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية في أيلول/سبتمبر لإصلاح النظام الحالي.

وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون: "نحن بحاجة إلى اتخاذ قرارات سريعة وعادلة حول اللجوء وأن تمثل المستوى العالي نفسه من الجودة في جميع أنحاء أوروبا".

هذا وبلغت ميزانية المكتب الأوروبي لدعم اللجوء 142 مليون يورو عام 2021 ويعمل فيه نحو 500 شخص. وفرقه موجودة في قبرص واليونان وإيطاليا ومالطا وإسبانيا.

وأشار التقرير السنوي للوكالة الذي صدر أيضاً الثلاثاء إلى انخفاض طلبات اللجوء عام 2020 بنسبة 32 % عن عام 2019، بسبب فرض قيود السفر المرتبطة بالوباء، لتبلغ 485 ألفا، في أدنى مستوى لها منذ عام 2013، كما ورد في التقرير المرحلي الصادر في شباط/فبراير.

وأوضحت مديرة المكتب نينا غريغوري في معرض تقديمها للتقرير "نعلم أنه لا يزال هناك عدد قياسي من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية في العالم، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أوروبا".

ثلثي طلبات اللجوء كانت في ثلاث دول، هي ألمانيا (122 ألفا) وفرنسا (93 ألفا) وإسبانيا (89 ألفا). وحصل 42% من المتقدمين على شكل من أشكال الحماية الدولية تخولهم البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وسجلت بعض دول شرق الاتحاد زيادة في طلبات اللجوء، لكن في المجر، وهي دولة معادية للهجرة، انخفضت إلى الربع.

ويتحدر طالبو اللجوء بشكل أساسي من سوريا وأفغانستان وفنزويلا وكولومبيا والعراق وباكستان وتركيا ونيجيريا والصومال.

كما انخفضت إعادة توطين اللاجئين المستقرين في دولة ثالثة في الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من النصف. وأدت القيود المرتبطة بالوباء إلى خفض عدد العائدين ممن رُفضت طلباتهم إلى أوطانهم.