الوكالة الأوروبية للأدوية: لقاحات كورونا تحمي من "دلتا"

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، الخميس، أن "اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي، تحمي من متحور دلتا سريع الانتشار".

وتأتي المعلومات المتفائلة في وقت حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المتحور الذي رصد للمرة الأولى في الهند، يمكن أن يتسبب بموجة إصابات جديدة في أوروبا.

وقال ماركو كافاليري مسؤول استراتيجية اللقاح في الوكالة (مقرها أمستردام)، في مؤتمر صحفي، إن "الوكالة تدرك المخاوف التي يسببها الانتشار السريع للمتحور دلتا"، بحسب موقع "يورو نيوز" الأوروبي.

وأضاف: "حاليا يبدو أن اللقاحات الأربعة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي تحمي من جميع المتحورات المنتشرة في أوروبا، ومنها المتحور دلتا".

وأكد أن "المعطيات النابعة عن أدلة واقعية تظهر أن جرعتين من اللقاح تحميان من المتحور دلتا".

واللقاحات الأربعة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي هي: "فايزرـ بيونتيك" الأمريكي الألماني، و"موديرنا" الأمريكي، و"أسترازينيكا" البريطاني، و"جونسون أند جونسون" الأمريكي.

وبحلول أغسطس/ آب المقبل، من المتوقع أن يصبح متحور "دلتا" هو السائد في جميع أنحاء أوروبا، حيث يتم رفع القيود في أنحاء القارة، حسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وتأتي الزيادة بينما كانت الآمال معلقة بانحسار الوباء، مع تزايد التطعيمات وانخفاض الإصابات لأكثر من شهرين.

وساعدت معدلات التطعيم المرتفعة في بعض البلدان، مثل بريطانيا، في الحفاظ على انخفاض الوفيات الناجمة عن الفيروس، حتى خلال الموجة الأخيرة مع تفشي سلالة "دلتا".