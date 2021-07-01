كورونا.. النمسا تزيل تركيا من القائمة "الحمراء"

أعلنت النمسا إزالتها دولا عدة بينها تركيا، من القائمة الحمراء الخاصة بفيروس كورونا، والتي تشير إلى الخطورة المرتفعة للوباء بالبلدان المدرجة فيها.

وقال وزير الخارجية ألكسندر شالينبرغ، في تصريح صحفي، إن القرار الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخميس.

وأضاف أن القرار الجديد يشمل بلدان الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دول أخرى (لم يذكرها).

وأشار إلى أنه بموجب القرار، سيتمكن القادمون من هذه البلدان، من دخول النمسا دون الخضوع لحجر صحي، شرط أن يكونوا حاصلين على لقاح كورونا، أو تعافوا من الإصابة بالفيروس، أو لديهم نتيجة اختبار سلبي.

وشهدت النمسا مؤخراً، رفع بعض القيود المتعلقة بمكافحة كورونا، مثل السماح بإقامة الحفلات الموسيقية الجماعية، وذلك لأول مرة منذ 15 شهراً.

النمسا التي حصل فيها قرابة 5 ملايين شخص على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، شهدت تسجيل 62 إصابة بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.