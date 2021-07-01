لأول مرة منذ 10 أسابيع.. إصابات كورونا في أوروبا تقفز 10في المئة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا، للمرة الأولى منذ 10 أسابيع.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، هانز كلوغ، في مؤتمر صحفي إن "الإصابات الجديدة قفزت بنسبة 10 بالمئة خلال الأسبوع الماضي"، في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية، التي تضم 53 دولة.

وعزا كلوغ، هذا الارتفاع في الإصابات إلى زيادة الاختلاط والسفر في الصيف، وانتشار السلالة الهندية من فيروس كورونا "دلتا" ذات العدوى السريعة، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأضاف: "الوضع يتطور سريعا في المنطقة، ولا يزال الملايين غير محصنين باللقاح، بالرغم من الجهود الهائلة التي تبذلها الدول الأعضاء".

وأشار كلوغ، أن "ما لا يقل عن 63 بالمئة من سكان القارة الأوروبية، لا يزالوا ينتظرون الجرعة الأولى من لقاح كورونا".

وبحلول أغسطس/ آب القادم، من المتوقع أن يصبح متحور "دلتا" هو السائد في جميع أنحاء أوروبا، حيث يتم رفع القيود في جميع أنحاء القارة، وفقا للصحيفة.

وتأتي الزيادة بينما كانت الآمال معلقة بانحسار الوباء، مع تزايد التطعيمات وانخفاض الإصابات لأكثر من شهرين.

وساعدت معدلات التطعيم المرتفعة في بعض البلدان، مثل بريطانيا، في الحفاظ على انخفاض الوفيات الناجمة عن الفيروس، حتى خلال الموجة الأخيرة مع تفشي سلالة "دلتا".

وحتى ظهر الخميس، تجاوز عدد المصابين بكورونا عالميا 183 مليونا و75 ألف شخص، بينما لقي أكثر من 3 ملايين و964 ألفا مصرعهم بسبب الفيروس، بحسب موقع "وورلد ميتر".