القبض على عضو بارز في حزب الفجر الذهبي المتطرف في أثينا

ألقت الشرطة اليونانية القبض على عضو بارز في حزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف، في أثينا، بعد حوالي تسعة أشهر من اختفائه قبل أن تحكم عليه محكمة بالسجن 13 عامًا.

وأعلنت أثينا عتقال النائب السابق كريستوس باباس (59 عاما) في ساعة متأخرة من مساء الخميس وكان يعيش في شقة مسجلة باسم مختلف.

تأسست جماعة الفجر الذهبي كمنظمة مستوحاة من النازية في الثمانينيات من القرن الماضي.

وكانت الجماعة هامشية لسنوات، ثم شهدت زيادة في شعبيتها خلال الأزمة المالية (2010-2018) التي تسببت في صعوبات لملايين اليونانيين.



وسُجن نواب سابقون ومسؤولون كبار آخرون بحزب الفجر الذهبي في أكتوبر/ تشرين أول الماضي بعد أن قضت محكمة بأن الحزب يعمل كمنظمة إجرامية.

وأطلق سراح باباس من الحجز الاحتياطي بعد انتهاء المدة القصوى البالغة 18 شهرًا التي يمكن أن يحتجز خلالها.



ثم اختفى قبل فترة وجيزة من صدور حكم المحكمة.