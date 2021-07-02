باريس.. عمال مطار يغلقون صالة ركاب احتجاجا على خفض الأجور

أغلق عمال مطارات في باريس صالة مزدحمة يوم الجمعة بمطار شارل ديغول احتجاجا على تخفيضات الأجور واشتبكوا مع الشرطة، ما أدى إلى تأخير رحلات وتسبب في فوضى بعمليات السفر وارتباك بين الركاب.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس، بأن الشرطة الفرنسية أطلقت رذاذ الفلفل في محاولة لتفريق المتظاهرين في صالة إي 2، التي تستخدم في المقام الأول للسفر الدولي، مشيرة إلى أنه شوهد مكان الحادث ركاب يمسحون أعينهم الملتهبة وأطفال مذعورون.

وحسب الوكالة، قام بضع مئات من النشطاء النقابيين بقرع الطبول والأبواق وإغلاق منطقة مراقبة جوازات السفر بالصالة، ما تسبب في فقدان مئات الركاب لرحلاتهم الجوية، كما انتشرت شرطة مكافحة الشغب بالخوذات والدروع، وأعيد توجيه الركاب إلى صالة مجاورة.

وأوضحت أن النقابات تتفاوض مع إدارة مطار باريس بشأن تخفيضات في الأجور مرتبطة بانهيار السفر الجوي وسط الوباء، مضيفة أن إدارة شبكة مطارات باريس تقول إن الإيرادات انخفضت بنسبة 80% عام 2020 وإنها تحاول تجنب تسريح العمال عن طريق خفض الأجور بدلاً من ذلك.

وذكرت الوكالة أن النقابات أعلنت عن إضرابات واحتجاجات حتى يوم الاثنين، بينما يغادر العديد من العائلات الفرنسية لقضاء عطلة الصيف.