ميركل تدعو من لندن إلى اتفاقية بين ألمانيا وبريطانيا تعكس "الحجم الكامل للعلاقات"

قامت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل بآخر زيارة لها إلى بريطانيا الجمعة قبل تنحيها لاحقاً هذا العام، معلقة أملها على أنه يمكن إعادة إحياء العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوترات المتعلقة ببريكست.

في زيارتها الثانية والعشرين للمملكة المتحدة منذ أصبحت مستشارة لألمانيا قبل 16 عاما، سعت ميركل للتقليل من حجم التوترات التي نشبت بوضوح بعد قرار الناخبين البريطانيين في يونيو/ حزيران 2016 الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأعربت ميركل عن اهتمامها بإبرام اتفاقية جديدة بين البلدين لتعزيز العلاقات.

وصرحت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك إلى جوار مضيفها رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد تناولهما غداء عمل "إنها- الآن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي- فرصة جيدة لفتح صفحة جديدة في علاقتنا..

وأضافت: "سنكون سعداء للغاية على الجانب الألماني بالعمل معاً على معاهدة صداقة أو اتفاقية تعاون تعكس الحجم الكامل للعلاقات..

في منزل رئيس الوزراء الريفي، تحدثت ميركل إلى مجلس وزراء جونسون عبر الفيديو، وهي أول زعيمة أجنبية تفعل ذلك منذ الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في 1997. واتفق الزعيمان خلال نقاشاتهما على أن يجتمع مجلسا الوزراء من الجانبين سنوياً.

وقالت ميركل إنها متفائلة بإمكانية التوصل لحل "براغماتي" للترتيبات التجارية الجديدة بعد بريكست والمتعلقة بأيرلندا الشمالية، وهي الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة الخالية من الرسوم والجمارك.

وأوضحت ميركل أيضا أنه سيكون بإمكان البريطانيين الذين حصلوا على جرعتي لقاح مضاد لكورونا السفر لألمانيا دون الخضوع للعزل "في المستقبل القريب." لكنها أعربت عن "بالغ القلق" لجونسون إزاء عدد مشجعي كرة القدم الذين سمح لهم بالحضور في ملعب ويمبلي في مباريات يورو 2020 بالنظر لمعدلات العدوى لعالية من سلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا في المملكة المتحدة.