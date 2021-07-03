قبرص تطلب مساعدة إسرائيل والاتحاد الأوروبي لإخماد حرائق غابات

طلبت قبرص الرومية السبت من إسرائيل والاتحاد الأوروبي مدها بطائرات متخصصة من أجل المساعدة في إخماد حرائق حرجية أججتها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة، ما أجبر العديد من السكان على إخلاء قراهم.

وانتشرت الحرائق من قرية أراكابا قرب ليماسول لتأتي على العديد من الممتلكات في مناطق محاذية دون الابلاغ عن إصابات.

ومع تعرض قبرص لموجة حر مستمرة منذ أسبوع تخطت فيها الحرارة 40 درجة مئوية، أخليت قرى عدة أيضاً في منطقة لارنكا تحسباً.

وتستعر الحرائق على عدة جبهات، فيما استدعي رجال الإطفاء ممن هم خارج الخدمة.

وتعمل أكثر من 20 عربة إطفاء وست مروحيات وأربع طائرات على مكافحة النيران بمؤازرة من القوات البريطانية المتمركزة في الجزيرة المتوسطية.

وشوهد دخان كثيف في محيط مدينة لارنكا الجنوبية على بعد 40 كيلومترا من ليماسول.