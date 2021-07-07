روسيا تعلن أن مقاتلاتها اعترضت "طائرة تجسس" أمريكية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن مقاتلتين من طراز "سو-30" تابعتين لها اعترضتا طائرة عسكرية أمريكية متعددة المهام ومنعتها من خرق حدود الدولة فوق البحر الأسود.

وذكرت الوزارة الروسية، في بيان، أن "الحادث وقع مساء الثلاثاء، عندما رصدت وسائل مراقبة الأجواء التابعة للجيش الروسي هدفا جويا يقترب من حدود البلاد فوق المياه الدولية في البحر الأسود".

وتوجهت المقاتلتان إلى هذه المنطقة بهدف تحديد هوية الهدف، ومنعه من خرق حدود الدولة، بحسب المصدر نفسه.

وأوضح البيان أن "الهدف هو طائرة أمريكية من طراز "بوينغ بيه-8 بوسيدون" ورافقتاها فوق مياه البحر الأسود".

وأكد أن "تحليق المقاتلتين الروسيتين نفذ بالتوافق الصارم مع القواعد الدولية للملاحة الجوية".

ونشرت الوزارة مقطعاً مصوراً يوثق الحادث.