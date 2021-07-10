انتهاء "مسيرة السلام" لإحياء ذكرى مذبحة "سربرينيتسا"

انتهت، السبت، "مسيرة السلام" السنوية في البوسنة والهرسك، لإحياء ذكرى مذبحة "سربرينيتسا"، بعد يومين من انطلاقها.

وشارك نحو 3 آلاف شخص في المسيرة التي بدأت (الخميس) في بلدة "نزوك"(وسط) وانتهت عند مقبرة "بوتوتشاري" شمال شرقي البوسنة.

وسلك المشاركون "طريق الموت" الذي استخدمه المدنيون البوسنيون للنجاة من الإبادة الجماعية التي بدأت بمدينة "سربرنيتسا" في 11 يوليو/ تموز 1995.

وقال رئيس اللجنة الفرعية لمسيرة السلام، زلفو صالحوفيتش، إن المسيرة التي ينظم نسختها الـ17 هذا العام انتهت دون مشاكل.

وأضاف في تصريح صحفي، أن المشاركين أكملوا المسيرة رغم الظروف الجوية السيئة.

كما شهدت العاصمة البوسنية سراييفو، مسيرة بالدراجات النارية لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية في سربرنيتسا.

وشارك في الفعالية مئات سائقي الدراجات النارية القادمين من دول مختلفة، لإحياء ذكرى أكبر مأساة إنسانية في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وجاب الدراجون الشوارع الرئيسية لسراييفو وسط اهتمام كبير من الأهالي، ووضعوا زهورا عند نصب "الأطفال الضحايا".

يذكر أن القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش، دخلت سربرنيتسا في 11 يوليو/تموز 1995، بعد إعلانها منطقة آمنة من قبل الأمم المتحدة.

وارتكبت القوات الصربية خلال أيام، مجزرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، وذلك بعدما قامت القوات الهولندية العاملة هناك بتسليم عشرات الآلاف من البوسنيين إلى القوات الصربية.