البوسنة تحيي الذكرى الـ26 لمذبحة سربرينيتسا بدفن مزيد من الضحايا

تجمع آلاف الأشخاص في البوسنة اليوم الأحد لإحياء ذكرى مذبحة سربرنيتسا التي وقعت عام 1995، وهي الإبادة الجماعية الوحيدة المعترف بها في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، ولدفن 19 ضحية تم التعرف عليهم حديثا.

يتم إحياء ذكرى عمليات الإعدام التي جرت في يوليو / تموز 1995 لأكثر من ثمانية آلاف رجل وصبي من البوشناق المسلمين في سلسلة من الفعاليات اليوم الأحد، تليها إعادة دفن الضحايا الذين عثر على رفاتهم في مقابر جماعية وتم التعرف عليهم مؤخرا من خلال تحليل الحمض النووي.

بعد ستة وعشرين عاما من مقتلهم بوحشية، سيتم دفن 16 رجلا وصبيين وامرأة في مقبرة تذكارية عند مدخل البلدة الواقعة شرقي البلاد، لينضموا إلى أكثر من 6600 من ضحايا المذبحة الآخرين الذين أعيد دفنهم بالفعل هناك.

يدفن الضحايا الذين تم التعرف عليهم حديثا كل عام في الحادي عشر من يوليو/ تموز، وهو الذكرى السنوية لليوم الذي بدأت فيه عمليات القتل عام 1995.

قالت كاديفا رزفانوفيتش، التي فقدت 20 من أقربائها الذكور في المذبحة، بمن فيهم زوجها واثنان من أعمامها: "بمجرد أن نهضت واحتسيت القهوة أتيت لزيارة قبري زوجي وشقيقه لأدعو لهما. أعمامي وأخوالي دفنوا هنا أيضا. أدعو لهم ولكل ضحايا سربرنيتسا".

تم تعقب معظم ضحايا المذبحة وإعدامهم بإجراءات موجزة أثناء محاولتهم الفرار إلى غابة قريبة بعد اجتياح قوات صرب البوسنة لسربرنيتسا في الحادي عشر من يوليو / تموز 1995، في الأيام الأخيرة من حرب البوسنة بين عامي 1992 و1995.

وجرفت جثثهم إلى داخل مقابر جماعية حفرت على عجل بجرافات وتناثرت تلك الجثث بين مواقع الدفن الأخرى لإخفاء أدلة الجريمة.

وقتل أكثر من مائة ألف شخص في الصراع قبل التوصل لاتفاق سلام عام 1995.