الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد العقوبات على روسيا 6 أشهر

قرر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تمديد فترة العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا منذ عام 2014، لستة أشهر أخرى، بداعي زعزعة موسكو لاستقرار أوكرانيا.

وبموجب القرار المتخذ من المجلس الأوروبي، ستستمر العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا حتى 31 يناير/كانون الثاني 2022.

وأوضح المجلس الأوروبي في بيان أن قرار تمديد العقوبات اتخذ خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي جرت يومي 24-25 يونيو/حزيران الفائت.

وتنص العقوبات على عدم بيع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أسلحة وبعض التقنيات الحساسة المستخدمة في الصناعات النفطية، إلى روسيا.

كما تنص العقوبات على استبعاد البنوك العامة الروسية من القطاع المالي في أوروبا.

وعقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/ آذار 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.