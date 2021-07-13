فرنسا تغرم غوغل 500 مليون يورو لـعدم احترام حقوق الناشرين

غرّمت وكالة مكافحة الاحتكار الفرنسية، الثلاثاء، شركة غوغل مبلغ 500 مليون يورو (593 مليون دولار)، لعدم احترامها حقوق الناشرين في البلاد.

وذكرت الوكالة الحكومية في بيان، أن الغرامة جاءت بعد فشل شركة البحث العملاقة في اتباع أمر لإبرام صفقة عادلة مع الناشرين لاستخدام محتواهم الإخباري على منصتها.

كانت غوغل تجاهلت قراراً صدر في 2020 للتفاوض بحسن نية، لعرض مقتطفات من المقالات التي ملك لناشرين يقيمون في فرنسا، على خدمة أخبار محرك البحث.

وقالت رئيسة الوكالة إيزابيل دي سيلفا، بحسب البيان، إن "العقوبة تأخذ في الحسبان الجدية الاستثنائية للانتهاكات التي لوحظت من جانب غوغل في تأخرها بتطبيق سليم للقانون".

كانت المواجهة بين غوغل وأصحاب الصحف والخدمات قادمة لا محالة، بعد أن بدأ الناشرون الأوروبيون الضغط على الجهات الحكومية للتعامل بقوة وحزم مع الشركة التي استقطبت المليارات من عائدات الإعلانات.

وتم تقديم شكاوى في فرنسا عام 2019 من مجموعات تمثل الصحف والمجلات المحلية والوكالات.

وغرامة الثلاثاء، هي أحدث عرض للقوة من جانب المشرع الفرنسي، وهي تتنافس مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي وألمانيا، لتكون أقوى هيئة رقابة على شركات التكنولوجيا الأمريكية في المنطقة.