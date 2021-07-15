رغم تأييد الغالبية العظمى لها.. مظاهرات في فرنسا ضد قيود وقائية جديدة

تظاهر أكثر من 19 ألف شخص في مختلف المناط الفرنسية الأربعاء تنديدا بفرض قيود وقائية جديدة مثل إلزامية الحصول على "الشهادة الصحية"، فيما كانت البلاد تحتفل بعيدها الوطني المصادف 14 تموز/يوليو.

وبدأت بعض التحركات في الصباح بالتوازي مع انطلاق العرض العسكري في جادة الشانزليزيه تحت أنظار رئيس الدولة الذي يرأس هذه الاحتفالات للمرة الأخيرة في ولايته الخمسية.

واحتشد المتظاهرون رفضاً لتصريحات ماكرون مساء الاثنين التي أعلن فيها إلزامية تلقي اللقاح لمقدمي الرعاية الصحية ولعاملين في مهن أخرى، فضلا عن وجوب حيازة "الشهادة الصحية" الخاصة بوباء كوفيد-19 شرطا لدخول غالبية الأماكن العامة.

وستدخل بعض هذه الإجراءات حيز التنفيذ هذا الصيف، ما دفع العديد من الفرنسيين الذين كانوا حتى الآن مترددين، في حجز مواعيد لتلقي اللقاحات. وقام أكثر من مليوني فرنسي بحجز مواعيد عبر الإنترنت منذ إدلاء الرئيس الفرنسي بكلمته.

وأعرب معارضون لهذه القرارت عن استيائهم الأربعاء رافعين شعار "الحرية".

وفي باريس، حشدت عدة تجمعات في ذروة التحركات نهاراً نحو 2250 شخصا، بحسب وزارة الداخلية.

ولفت استطلاع نشره مركز "ايلاب" الثلاثاء إلى أنّ غالبية الفرنسيين يوافقون على الإجراءات التي أعلنها رئيس الدولة.

كما أيدت الغالبية العظمى (76%) فرض الزامية تلقي اللقاح على مقدمي الرعاية الصحية وعاملين في قطاعات أخرى.