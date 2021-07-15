فيضانات قاتلة في كل من ألمانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا

تسببت فيضانات غزيرة في ألمانيا حولت الجداول والشوارع إلى بحيرات وجرفت سيارات وفي انهيار بعض المباني، كما لقي فيها ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم، وما زال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين

وقالت الشرطة في مدينة كوبلنز الغربية في تغريدة يوم الخميس إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة أرفيلر، وإن نحو 50 محاصرين على أسطح منازلهم في انتظار الإنقاذ.



كما انهارت ستة منازل خلال الليل في قرية شولد. وقالت الشرطة: "تم الإبلاغ عن فقدان العديد من الأشخاص لنا".



ولا يزال النطاق الكامل للأضرار في المنطقة غير واضح بعد عزل العديد من القرى بسبب مياه الفيضانات والانهيارات الأرضية التي جعلت الطرق غير سالكة. وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات تطفو في الشوارع ومنازل منهارة جزئيًا في بعض الأماكن.



أعلنت السلطات حالة الطوارئ في المنطقة بعد أيام من هطول الأمطار الغزيرة. وشهدت مناطق واسعة من غرب ووسط ألمانيا ودول مجاورة هطول أمطار غزيرة، ما تسبب في أضرار واسعة النطاق.

وقالت الشرطة إن رجلين لقيا حتفهما بعد أن غمرت المياه قبويهما في مدينتي كامين، وفوبرتال بغرب البلاد، التي كانت من بين المناطق الأكثر تضررًا، حيث حذرت السلطات من خضر انهيار سد.

وأمرت السلطات في مقاطعة راين-زيغ جنوب كولونيا بإخلاء عدة قرى أسفل خزان شتاينباشتال، وسط مخاوف من احتمال انهيار السد هناك أيضًا.



كذلك غرق رجل إطفاء يوم الأربعاء خلال أعمال إنقاذ في بلدة ألتينا بغرب ألمانيا، وانهار آخر أثناء عمليات الإنقاذ في محطة لتوليد الكهرباء في فيردول-إلفيرلينغسين. وقالت السلطات إن رجلا آخر في بلدة يوهشتات بشرق ألمانيا بعد اختفائه أثناء محاولته تأمين ممتلكاته من ارتفاع منسوب المياه.

تم تعليق حركة القطارات على خطوط السكك الحديد في أجزاء كبيرة من ولاية شمال الراين فيستفاليا، أكثر الولايات الألمانية اكتظاظًا بالسكان. وكان من المتوقع أن يزور الحاكم أرمين لاشيت، الذي يخوض الانتخابات الالمانية المقررة في الخريف لخلافة أنغيلا ميركل في منصب المستشارية، مدينة هاغن التي ضربتها الفيضانات في وقت لاحق يوم الخميس.



فيما توقعت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية "دي دبليو دي" أن هطول الأمطار سينخفض يوم الخميس.

أدت الأمطار المستمرة خلال الليل إلى تفاقم ظروف الفيضانات في شرق بلجيكا، حيث تم الإعلان عن غرق شخص، وآخر على الأقل في عداد المفقودين.

شهدت بعض المدن ارتفاع منسوب المياه إلى مستويات غير مسبوقة وتحولت مراكزها إلى أنهار متدفقة.

فيما غمرت المياه الطرق السريعة الرئيسية. وفي جنوب وشرق البلاد، قالت خدمة السكك الحديد إن حركة القطارات توقفت كليا، مضيفة أن وسائل "النقل البديلة غير مرجحة للغاية".



في شرق يوبين، على الحدود الألمانية، أعلن عن مقتل رجل بعد أن جرفه السيل، حسبما قال حاكم محلي لشبكة راديو وتلفزيون بلجيكا الناطق بالفرنسية "آر تي بي إف".

في لييج، المدينة الرئيسية في شرق بلجيكا، قد يفيض نهر الميز عن ضفافه في وقت مبكر من بعد الظهر ويجري إلى قلب المدينة. وحذرت الشرطة المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية.





أفادت وسائل إعلام هولندية أن السلطات في بلدة فالكنبورغ بجنوب هولندا، بالقرب من الحدود الألمانية والبلجيكية، أخلت دار رعاية ودار رعاية مسنين خلال الليل وسط فيضانات حولت الشارع الرئيسي في المدينة السياحية إلى نهر.

أرسلت الحكومة الهولندية نحو 70 جنديا الى مقاطعة ليمبورغ، جنوب البلاد، في وقت متأخر من يوم الاربعاء للمساعدة بمهام من بينها نقل من تم اجلاؤهم، وملء اكياس الرمل، مع فيضان الانهار عن ضفافها. ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات مرتبطة بالفيضانات في هولندا.



كما غمرت الأمطار الغزيرة بشكل غير عادي رقعة واسعة من شمال شرق فرنسا هذا الأسبوع، مما أدى إلى سقوط أشجار وإغلاق عشرات الطرق. وتعطل طريق قطار إلى لوكسمبورغ، وقام رجال الإطفاء بإجلاء عشرات الأشخاص من منازلهم بالقرب من حدود لوكسمبورغ والحدود الألمانية وفي منطقة مارن، وفقًا للإذاعة المحلية "فرانس بلو".



قالت خدمة الطقس الوطنية الفرنسية إن كمية ماء تعادل شهرين من الأمطار سقطت على بعض المناطق خلال اليوم او الاثنين الماضيين. ومع تشبع الأرض بالمياه تتوقع هيئة الطقس مزيدا من هطول الأمطار وأصدرت تحذيرا من وقوع فيضانات في 10 مناطق.